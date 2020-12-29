MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM’de söz aldı!

Milletvekili Aycan konuşmasında nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar, kullanıldığında çok sayıda insanı öldürme gücüne sahip silahlardır, çok tehlikelidir fakat gerçektir. Sınırlarımızda, ırak ve Suriye’de sürekli çok ciddi silahlar kullanılmış; zaman zaman nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca, terör örgütlerinin eline geçme olasılığı da vardır. Bu nedenle, ülke olarak önlem almamız zorunludur. Bu silahlara karşı insan sağlığı açısından da hazırlıklı olmalıyız. nükleer, biyolojik ve kimyasal silah yaralanmaları tedavisi konusuna klinik ve özel bir konu olarak ağırlık vermemiz gerekir. Bu konuda askerî tıp akademimizde bölüm vardı, şimdi böyle bir bölümümüz yoktur. Bu nedenle, askerî ve sivil doktorlara bu konuda eğitim verilmelidir ve özel klinikler hazırlanmalıdır.