MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bahçeli, "Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır." dedi.

TÜRKİYE 27.04.2021, 11:48
MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin esas itibarıyla çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olduğunu belirterek, Türkiye'nin bunun hakkını her saha ve zeminde kahramanca verdiğini kaydetti.

"Yalnızca seri katillerle değil, aynı zamanda onları kiralayan, kullanan, bölgesel çıkarları uğruna silah, eğitim, mali ve lojistik destek sağlayan ülkelerle de kıran kırana bir mücadele sürmektedir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Artık kiminle mücadele halinde olduğumuzun tanım ve tarifini net bir şekilde yapmak lazımdır. Demem odur ki, terörle mücadelenin asıl ve arkada duran şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak şarttır. Çünkü bir yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları iyice sabırları taşırmıştır. Dost ve müttefik sandığımız, hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu ülkelerin asıl gayesi, asıl gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. PKK/YPG cinayet ve ihanet kuklasıdır, kuklacılar ise perdenin arkasında saf saf toplanan karanlık ve kahrolası emperyalist kumpasçılardır.

Eski dönemlerde bir terzi makasında şunlar yazıyormuş: 'Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla da düşman olma.'
Bize dost diye seslenen, ama postumuza saman doldurmak için fırsat kollayan mihrakları biliyoruz, tanıyoruz.
Saf değiliz, şuursuz değiliz, bakar kör hiç değiliz. Kim kiminle yürüyor açıklıkla görüyoruz. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin, nihayetinde devletler arasında bu çerçevede kalıcılık ve süreklilik olmayacağının bilincindeyiz. Buna karşılık bizim değişmez inancımız ise şudur: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Muhtaç olduğumuz tek bir kudret varsa o da damarlarımızdaki asil kandır."

Bahçeli, içimizdeki münferit anlaşmazlıkları, müzmin ihtilafları, müessif uzlaşmazlıkları topluca düğümleyip tek nefes olabilirsek Türk milletini ve Türkiye'yi hiç kimsenin tutamayacağını vurguladı. Böylesi milli ve manevi bir gücün üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olamayacağını ifade eden Bahçeli, "Türkiye düşmanlarının korkusu budur, kaygısı bundandır."

Bahçeli, yurt içinde ve yurt dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulduğunu işaret ederek, 24 Nisan'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kamplarının havadan ve karadan ateş altına alındığını söyledi.

İlk önce, ateş destek vasıtalarıyla sınır ötesinde mıntıka temizliği yapıldığını, Kandil bölgesinde belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarınca hava akını düzenlendiğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Karadan sızan, ayrıca hava hücum harekatıyla hedef bölgeye intikal eden komandolarımız Allah nazarlardan esirgesin, tespit ettikleri teröristlerle birlikte, sığınak, barınak ve mühimmatları birer birer imha etmişledir. Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla hainler korkuya kapılmışlar, kaçacak ve saklanacak delik aramışlardır.
Ancak korkunun ve kaçmanın ecele faydası yoktur. Ara-bul-yok et parolasıyla hainlerin kanlı defteri Allah’ın izniyle dürülecektir. Bu canilerin kökü kuruyasıya kadar mücadeleden dönüş yoktur.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyorum. Operasyona katılan evlatlarımızın alınlarından öpüyorum.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve bütün kahraman askerlerimizi kutluyorum. Rabbim gazalarını mübarek etsin. Hepsinin yanındayız, hepsinin arkasındayız, hepsine dua ediyoruz."

Terörle mücadele esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de şifa dileyen Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi.

Terör örgütlerinin bu topraklardan ve mücavir bölgelerden sökülüp atılması için milletin desteğinin, kahramanların inancının ve devletin iradesinin tam, eksiksiz bulunduğunu belirten Bahçeli, kanı, gözyaşını, yıkımı, hıyanet ve melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmanın, barış ve huzura hizmet, hakka ve hukuka hürmet olduğunu söyledi.

Bahçeli, Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadığını belirtti.

Adil, adaletli, hakkaniyetli, kalıcı ve eşitlik ilkesine dayalı bir çözüm isteniyorsa yegane çarenin bu olduğunu dile getiren Bahçeli, "KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesinin, ayıplı bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hayasızca eleştirmesinin uyuyan Komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işareti" olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Nereye ve kimlerin bataklığına aktığı az çok belli olan bu ahmağın, Sayın Tatar'a yönelik 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacak' açıklaması tam manasıyla EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar papağan değildir, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını milli hassasiyetlere muvafık şekilde savunan cesur bir yürektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs'ı ayak oyunlarıyla Rumların üzerine geçirmek için elinden geleni ardına koymayan Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfatın Rum Palikaryalığı" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Rum'un tasmasını başına geçiren vatansızların tahrik ve tertiplerine aldanacak yoktur." diye konuştu.

"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır"

Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın sonunda lobilerin oyuncağı, diasporanın tutsağı olduğunu 24 Nisan günü tarih cinayeti işleyerek, yalana sımsıkı sarılarak ispat ettiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, Biden'in 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklamasının tarihe kara bir leke gibi düştüğünü, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlediğini söyledi.

"Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'in sözde soykırım beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa, bir vahşete imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili olmadık.

Soykırım çetelesi tutanlar gerçekten medenilerse, kendi bastıkları zalim ayak izlerine, kendi kazdıkları kan ve dehşet çukurlarına dikkatle bakmaları, eğer yürekleri yetiyorsa bununla ilgili nedamet göstermeleri samimi tavsiyemdir.

Biden, 24 Nisan tarihli yazılı açıklamasının iki yerinde soykırımdan bahsetmiş, 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir. Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış, bir de 'Konstantinopolis' ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir isimlendirmeyle anılan bölge veya bir şehir yoktur. Bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

Okyanus ötesinden bakınca nasıl gördüklerinin, neyi görmek istediklerinin bizim nazarımızda bit kadar değeri olmayacaktır. Konstantinopolis sayfası 568 yıl önce kapanmıştır. Sözgelimi, tarihi geriye sarıp 1453 şartlarına dönsek bile dünyayı titreten, gemileri karadan yürüten, toplarla kalın surları döven mutlak ve muzaffer bir Türk varlığını sadece beşeriyet değil, mahlukat bile tasdik ve teyit edecektir. ABD yönetimine soruyorum, peki siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Avrupa'dan kaçanlar veya sonu belirsiz bir maceraya atılıp okyanusları aşanlar bile o tarihlerde henüz ortalıkta görülmüyordu. Şu anda yaşadığınız coğrafyanın asıl sahipleri, hatta derilerinin renginden dolayı katlettiğiniz milyonlarca insan mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ediyorlardı.

Bay Başkan, Beyaz Saray'da Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak ve şunu aklından çıkarma ki Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz. Kısacık melez tarihinizde nice rezaletlere imza atan ülke olduğunuzu hatırlayarak, gerçeklerle yüzleşmeniz bizatihi sizi onurlandıracaktır. Dünyada güçlünün hukuku değil, hukukun gücü hakimdir. İnsanlık onuru, insanlığın ortak mirası ABD'den katbekat büyüktür."

Bahçeli, "Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz, peşinen söylüyorum, sonucu ne olursa olsun tamdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’ye tepki gösteremeyen CHP’si, İP’i ve diğerleri ASALA’nın çizgisindedir, Ermeni çetelerinin izindedir, PKK’nın dibindedir." ifadelerini kullandı.

#MHP #Bahçeli #Devlet
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 27 Nisan 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:35
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:25
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 35 75
2. Fenerbahçe 35 72
3. Galatasaray 35 69
4. Trabzonspor 36 63
5. Alanyaspor 36 56
6. Hatayspor 35 54
7. Sivasspor 35 52
8. Gaziantep FK 35 51
9. Karagümrük 35 50
10. Göztepe 35 47
11. Konyaspor 35 42
12. Rizespor 35 42
13. Antalyaspor 36 42
14. Malatyaspor 35 40
15. Ankaragücü 35 38
16. Kasımpaşa 36 37
17. Başakşehir 35 37
18. Erzurumspor 36 37
19. Kayserispor 35 35
20. Gençlerbirliği 35 35
21. Denizlispor 35 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 32 64
2. Giresunspor 32 64
3. Samsunspor 32 64
4. İstanbulspor 32 60
5. Altay 32 57
6. Altınordu 32 54
7. Ankara Keçiörengücü 32 52
8. Ümraniye 32 50
9. Tuzlaspor 32 47
10. Bursaspor 32 43
11. Bandırmaspor 32 39
12. Boluspor 32 38
13. Balıkesirspor 32 35
14. Adanaspor 32 34
15. Menemenspor 32 34
16. Akhisar Bld.Spor 32 29
17. Ankaraspor 32 26
18. Eskişehirspor 32 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 33 67
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Leeds United 33 47
10. Arsenal 33 46
11. Aston Villa 32 45
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Burnley 33 36
15. Southampton 32 36
16. Newcastle 33 36
17. Brighton 33 34
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 33 25
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 33 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 32 71
4. Sevilla 33 70
5. Real Sociedad 33 53
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 33 49
8. Granada 32 42
9. Celta de Vigo 33 41
10. Athletic Bilbao 32 41
11. Osasuna 33 40
12. Levante 33 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 33 34
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Elche 33 30
18. Real Valladolid 32 29
19. Huesca 33 27
20. Eibar 33 23