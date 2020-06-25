MHP'nin Belediye Başkanları listesinden bu isim düşürüldü!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından Sivas Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Çuhadaroğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Çuhadaroğlu'nun belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü belirterek, sebebinin ise MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları olduğunu vurguladı.

Sadir Durmaz yaptığı açıklamada "31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.." ifadelerine yer verdi.