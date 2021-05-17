Mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, içtiği meyve suyu kutusundan çıkan mide bulandıran cismi resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Kısa sürede paylaşımla ilgili bir açıklama yayınlayan firma yetkilileri; taşıma ve depolama şartlarında nadir de olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda bozulma olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE 17.05.2021, 12:23 17.05.2021, 14:01
Mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

Paketli gıdalar içerisinden çıkan ve insan sağlığını tehdit eden mide bulandırıcı durumlara bir yenisi daha eklendi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi.

"AKLIM ALMIYOR, KORKUNÇ"

Ersoy, marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı. Bunun üzerine Pervin Ersoy, ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Aklım almıyor, korkunç bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu o paylaşım:

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ, İLK DEĞİL

Ersoy'un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha önce de birçok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu paylaşım sonrası meyve suyu firması, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak Ersoy'a yanıt verdi. Pervin Ersoy'un da kendi hesabından paylaştığı metinde firma; taşıma ve depolama koşularında nadir de olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Pervin Ersoy, bakan eşi olarak böyle bir paylaşım yapmasının eleştirilmesine ise son paylaşımı ile yanıt verdi. Her şeyden önce bir anne olduğunu söyleyen Ersoy, "İyi ki paylaşmışım ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış onu öğrenmiş oldum." dedi.

Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
#Bakan #Ersoy #meyve suyu #Sağlık #Gıda #Sosyal medya #paylaşım
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Mayıs 2021
İmsak 03:36
Güneş 05:14
Öğle 12:34
İkindi 16:24
Akşam 19:43
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30