Mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

Paketli gıdalar içerisinden çıkan ve insan sağlığını tehdit eden mide bulandırıcı durumlara bir yenisi daha eklendi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi.

"AKLIM ALMIYOR, KORKUNÇ"

Ersoy, marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı. Bunun üzerine Pervin Ersoy, ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Aklım almıyor, korkunç bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu o paylaşım:

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ, İLK DEĞİL

Ersoy'un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha önce de birçok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu paylaşım sonrası meyve suyu firması, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak Ersoy'a yanıt verdi. Pervin Ersoy'un da kendi hesabından paylaştığı metinde firma; taşıma ve depolama koşularında nadir de olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Pervin Ersoy, bakan eşi olarak böyle bir paylaşım yapmasının eleştirilmesine ise son paylaşımı ile yanıt verdi. Her şeyden önce bir anne olduğunu söyleyen Ersoy, "İyi ki paylaşmışım ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış onu öğrenmiş oldum." dedi.