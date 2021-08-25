Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

TÜRKİYE 25.08.2021, 19:46
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bafa Mahallesi Danişment mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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