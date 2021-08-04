Milas'taki yangınlarda alevle termik santrale sıçradı!

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınların termik santrallere yaklaşması bölge halkını günlerdir diken üstünde tutuyordu.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ

Son yaptığı paylaşımla alevlerin termik santrale girdiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.