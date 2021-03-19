Milletvekili Aycan, TBMM genel kurulunda söz aldı!

Mobil telefon ve internet, hayatımızın artık vazgeçilmezleridir. Covid-19 salgınıyla hayatımızda ciddi değişiklikler olmuştur. İş hayatımız, eğitim hayatımız da artık internete dayalı olmuştur. Bu nedenle, mobil telefon ve internet ihtiyacı daha da artmıştır. İnternetin doğru kullanılması, amaç doğrultusunda kullanılması gereklidir. Bu nedenle de mobil telefon ve internet ağı sağlayıcı firmaların ağlarını güçlendirmesi ve yaygınlığını artırması çok önemli ve acil bir ihtiyaçtır.

Şehrim Kahramanmaraş'ta ve tüm yurtta, özellikle kırsal alanlarda mobil telefona, internete erişimde sorun yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da her alanda, iletişimde, haberleşmede, sağlık hizmetlerinde, eğitimde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle firmalar ağlarını yaygınlaştırmalı ve yayın kalitesini artırmalıdır, bunu firmalardan bekliyoruz.