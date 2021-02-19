Milletvekili Aycan’dan çağrı!
“Medeni Kanun'da yeni düzenleme yapılması gerekir”
MHP MYK Üyesi Aynı Zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Tbmm Genel Türk Medeni Kanunu Ve Boşanmalarla İlgili Sorunlar Hakkında Gerçekleştirdiği Konuşmasında Şu İfadelere Yer Verdi.
Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edildiği Günün Yıl Dönümüdür. Atatürk Ve Arkadaşlarını Minnetle Anıyorum. Yasa, Dönemin İlerisinde Olan Bir Yasadır, Birçok Konuda Düzenleme Yapmış Ve Medeni Haklar Vermiştir.
Günümüze Gelindiğinde Değişen Sosyal Hayat, Yeni Sosyal Sorunlara Neden Olmaktadır.
Boşanmalar Artmıştır, Milyonlarca İnsan Boşanmış Ve Boşanmayla İlgili Sorunlar Yaşamaktadır. Boşanmayla İlgili Sorunlar Mahkemelerde Yıllarca Sürmektedir.
Bu Sorunlar Aileleri, Çocukları, Sosyal Hayatı Etkilemektedir.
Bu Nedenle Medeni Kanun'da Yeni Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Doğmuştur. Boşanma, Çocuk Velayeti, Nafaka Konularında Düzenleme Yapılması Sosyal Sorunları Azaltacaktır.
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