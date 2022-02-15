Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı.
TÜRKİYE 15.02.2022, 18:35
Bugün TBMM'deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.
ŞENTOP'TAN ZİYARET
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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