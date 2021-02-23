Milletvekili Sezal'dan HDP'li vekillere tepki!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, HDP milletvekillerinin, "Biz 6 milyon oy almışız" ifadelerine yönelik, "Hiçbir oy, sayısı ne olursa olsun, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıya geçmiş bir terör örgütüyle birlikte olmanızı meşrulaştırmaz. Hiçbir şekilde. Siz bunu meşru hale getirmek için aldığınız oyu kullanıyorsunuz." dedi.

Sezal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekillerinin dile getirdiği "Türkiye halkları" söylemini ayrımcılık olarak gördüklerini, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Cihat Sezal, "Bizim ülküsü ve iradesi, hizmeti bir noktada birleşmiş bir tane halkımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan halk topluluğu, tek bir ülküde birleşmiştir. 'Halkları' kelimesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.