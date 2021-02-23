Milletvekili Sezal'den HDP'li vekillere tepki!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, HDP milletvekillerinin, "Biz 6 milyon oy almışız" ifadelerine yönelik, "Hiçbir oy, sayısı ne olursa olsun, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıya geçmiş bir terör örgütüyle birlikte olmanızı meşrulaştırmaz. Hiçbir şeklide. Siz bunu meşru hale getirmek için aldığınız oyu kullanıyorsunuz." ded. Sezal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekillerinin dile getirdiği "Türkiye halkları" söylemin ayrımcılık olarak gördüklern, bunu kabul etmediklerin vurguladı. Cihat Sezal, "Bizim ülküsü ve rades, hizmet bir noktada birleşmiş bir tane halkımız var. Türkiye Cumhuryeti Devlet içerisinde yaşayan halk topluluğu, tek bir ülküde birleşmiştir. 'Halkları' kelimesini kabul etmiyoruz." diye konuştu. HDP milletvekillerine, "PKK'ya terör örgütü diyemiyorsunuz" eleştirsin dile getirdiklerinde, AK Partililerin hamaset yaptığının söylendiğini aktaran Sezal, "Devletin bağımsızlığına karşı her türlü fitne, fesadı ve silahlı saldırıyı yapan bir örgüte, terör örgütü diyemeyen bir siyasi toplulukla anlaşmamızın mümkünatı yoktur. Öncelik, bu mlletin birliğinin sağlanmasıdır, bunun kabul edlmesidir. Eğer siz PKK'ya terör örgütü diyemiyorsanız bizim bunun gersin konuşma gibi bir lüksümüz yok." ifadelerini kullandı. Sezal, HDP milletvekillerinin, "Biz 6 milyon oy almışız." söyleminin de bulunduğunu belirtti.