Milli Eğitim Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte alınan kararlar

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve ailelerin merakla beklediği detayları açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar aldı.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.



İŞTE ALINAN KARARLAR



• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.



• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.



• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.



Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.





