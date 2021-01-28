Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayınlandı
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
TÜRKİYE 28.01.2021, 21:40
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
Bildiride, Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
Bildiride, Somali, Afrika ve değişik coğrafyalardaki terör kınanarak, barış için Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceği vurgulandı.
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