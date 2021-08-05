Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.
TÜRKİYE 05.08.2021, 17:57 05.08.2021, 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele
Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.
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