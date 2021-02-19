Milli Savunma Bakanı Akar: Örgüt büyük darbe aldı, panik içindeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Akar, Gara'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulduğunu, örgütün panik içinde olduğunu ifade etti. Bakan Akar, terör örgütünün hiçbir coğrafyada kendini güvende hissedemeyeceğini de belirtti.

Bakan Akar'ın Gara mesajından öne çıkanlar şöyle:

PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler.