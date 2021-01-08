Milli Uzay Programımızı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum. (Türksat 5A uydusu) Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz.

Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme 3'ü de gözlem amaçlı faaliyet gösteriyor. Türkiye, uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri. Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz.

Ülkemiz bakımından kritik öneme sahip Türksat 5A uydusunun tasarımında, üretiminde, uzaya gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türksat 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planlıyoruz. Amacımız, Türksat 6A'yı da uzaydaki yerine yerleştirmektir.

"2021-2030 Milli Uzay Programımızı da açıklayacağız"

Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz.

2021-2030 Milli Uzay Programımızı da yakın zamanda açıklayacağız.

Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını memnuniyetle takip ediyoruz. Geniş bir kullanım alanı olan uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de imkanına sunarak yararlanmalarını sağlıyoruz.

Uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.

Biz her konuda olduğu gibi teknoloji alanında da mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin çizdiği sınırlar içerisinde veriyoruz. Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu ödemekten de asla çekinmiyoruz. Türkiye'nin son dönemde verdiği tarihi mücadelenin her safhası işte bu duruşla yürütülmüştür.