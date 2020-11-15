Milliler galibiyeti hatırladı

Türkiye ile Rusya Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip, 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in golü ile öne geçti. Rusya'da Andrey Semenov, 20. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından baskını arttıran ay-yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman ve 32. dakikada Cengiz Ünder'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Milli Takım, ikinci yarıya da golle başladı. Cenk Tosun, 52. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Rusya'da Kuzyaev'in 57. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 3-2. Maçta başka gol olmadı ve ay-yıldızlı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Türkiye bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Rusya ise 8 puanda kaldı.



Milli Takım, grubun son maçında deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak. Rusya ise Sırbistan'a konuk olacak.