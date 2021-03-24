Milyonluk otomobil kar küreme aracı ve moto kuryeye çarptı!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, yol temizliği yapan kar küreme aracı ve kuryeye çarptı. Kazada araçlar 50 metre kadar sürüklenirken, 2 kişi de yaralandı. 5 milyonluk lüks araç hurdaya döndü.
Saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Çayyolu yönüne giden Yavuz Tekin yönetimindeki lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan belediye aracına ve Tarık Ahmet G. yönetimindeki kurye motosikletine çarptı.
50 METRE SAVRULDULAR
Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü Yavuz Tekin ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G. yaralanırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Belediye aracı sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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