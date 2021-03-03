Minare burada Cami nerede?

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç Mahallesi'nde, deve kuşu yumurtası akı kullanılarak 1884 yılında yapıldığı tahmin edilen camisiz minare, görenlerin ilgisini çekiyor.

4 / 12

Mahalle sakini Ethim Aktepe, halk arasında 'kırık minare' olarak bilinen minarenin camisinin Yunan askerleri tarafından yakıldığını, minarenin en üst kısmının ise aynı dönemde top atışı ile zarar gördüğünü söyledi.

5 / 12

Yıllardır tek bir tuğlasının bile düşmediğini belirten Aktepe, "Biz buna 'kırık minare' deriz. Camisini Yunanlılar yakmış. Bu minare deve kuşu yumurtasının akıyla yapılmış.

6 / 12

Çok güzel işçiliği var. Yıllardır bir tane tuğlası dahi düşmedi. Deve Kuşu yumurtası ile yapıldığı için bu minarede hiçbir şekilde örümcek olmaz.1884 yılında, bizim köyümüzün yakınındaki tren yolu yapılırken camiye de hediye olarak bu minareyi yaptırıyorlar.

7 / 12

Yunanlılar, dedemin de aralarında olduğu 12-13 çocuğu bu camiye kapatıyorlar. Camiyle birlikte yakmak istiyorlar. Daha sonra çocukları dışarıya çıkarıp, camiyi ateşe veriyorlar. Karşı tepede kurdukları karargahtan da top atışıyla minarenin üst kısmını yıkıyorlar. Aslında burası Osmanlı'nın özü diyebilirim" diye konuştu.

8 / 12

'RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Minarenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istediklerini ifade eden Aktepe, "Minare, restore edilirse çok güzel olur.

9 / 12

Hem altında türbe var. Restore edildikten sonra da turizme kazandırılması gerekir. Köyümüz örnek bir köy.

10 / 12

Daha önce kervansaray olduğunu öğrendik. Taş kapısı bulunmuştu. Turizme kazandırılmasını çok isteriz. Bunu canı gönülden istiyoruz"dedi.

11 / 12

12 / 12