Minibüs, benzin istasyonuna çarptı

Gece saatlerinde Ağrı Sanayi Sitesi yakınlarında kent merkezine doğru giden Mehmet Sinay yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat panosuna çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Sinay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri araç içerisindeki Seyhan Aktaş ile Murat Aktaş’ı yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.