Minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ’da düğüne gidenleri taşıyan minibüs, park halindeki kamyona çarptı. Yaşanan kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 30. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında, Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Derviş Ataman isimli şahsa ait kamyona çarptı.
Yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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