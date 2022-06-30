Minibüs uçuruma yuvarlandı. 4 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir minibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre, kaza, 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.