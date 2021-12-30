Minibüste çıkan yangın iş yerine sıçradı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki minibüste yangın çıktı.

Yenidoğan Mahallesi Osmancık Sokak Kömürcüler Sitesi'nde alevler, henüz belirlenemeyen nedenle aracı sardı.

MİNİBÜSTE BAŞLADI, İŞ YERİNE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, önünde park halinde bulunduğu inşaat malzemesi satan iş yerine sıçradı.

İş yerindeki plastik boruların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden kağıt toplayıcısının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN SONRASI OLUŞAN HASAR

İtfaiye ekipleri kısa sürede minibüsteki ve iş yerindeki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Araçta ve binada hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.