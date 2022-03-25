Minibüsün üzerine kaya düştü: 2 yaralı

Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki minibüsün üzerine, İncirli-Asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri düştü.

Yamaçtan yuvarlanan kayalar, köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı. Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı.

Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza donma-çözünme olayı sebebiyle yaşandı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Havaların ısınması nedeniyle donma-çözünme olayı sonucu oluşan heyelanla dağdan kopan kaya parçalarının araca çarpması nedeniyle çocuklarımızda yaralanma meydana geldi. 2 yaralı çocuğumuz var. 1 tanesinin durumu ağır. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu. Diğer evladımızın durumu çok şükür hafif görünüyor. İnşallah iki yavrumuza da acil şifalar diliyorum, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Vali Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.

Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönülmüştü.