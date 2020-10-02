Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili davada karar

Tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir ile akrabaları Mehmet Ali Aydemir ve köylüleri Besim Dursun hakkında mütaalasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, 3 sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla'yı öldürdüklerinin anlaşıldığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet ile 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Tutuksuz sanıklar Ayşe Artam ve Yıldırım Artam hakkında cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardımdan 29 yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep eden savcı, amca Musa Aydemir ile Besim Dursun'un eşi Hatun Dursun'un ise beraat ettirilmesini talep etmişti.

Mahkeme, tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.