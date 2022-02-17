Miras kavgasında yeğeninin nişanlısından dayak yedi

Murat K., ile öz ablası Fikriye K., arasında miras ve mülk tartışması yaşandı.

Telefondaki tartışmanın ardından Murat K, yeğeni olan Seda Ş.’yi aradı.

İddiaya göre Murat K. yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra küfretti ve tehdit etmeye başladı.

İSTEDİĞİ ADRESE GİTTİ

O sırada yanında bulunan nişanlısı A.S.İ., telefon alıp nişanlısının dayısı olan Murat K., ile tartıştı ve buluşmak için adres istedi.

Bunun üzerine A.S.İ ile F.Y. ve Seda Ş, Murat K.’nın bulunduğu İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi’ndeki adrese gitti.

ARACA BİNDİRMEK İSTEDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü Saat 13.30 sıralarında bir iş yerinin önünde buluşan taraflar bir süre tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından A.S.İ ile F.Y. dayı Murat K.’yı araca bindirmek istedi.

TEKMEYLE VURDU

A.S.İ., binmekte direnen Murat K.’yı darbedip, aracın içinde yatırdı ve tekmeyle vurmaya devam etti.

Bu sırada Murat K.’nın telefonu aracın içine düştü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Murat K., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yeğeninin nişanlısı ve arkadaşı tarafından darbedilen Murat K., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.