"Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti
Koronavirüs vaka haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da polisler evleri dolaşıp kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Yetkililer, vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş ise polisleri çaya davet etti.
TÜRKİYE 15.03.2021, 11:34
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evleri dolaşıp koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri hususunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.
MİSAFİR UYARISI YAPILDI
Polisler, salgının özellikle de ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu için bu süreçte misafir kabul etmemelerini istedi.
POLİSLERİ ÇAYA DAVET ETTİ
66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri görünce çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları misafirperver adama salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.
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