MİT, Dağlıca faili teröristi Gara'da vurdu

Terör örgütü PKK, 20 Haziran 2012'te Dağlıca Yeşiltaş Karakolu’na saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 8 asker şehit olmuştu. 26 terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

Sonrası yaklaşık 4 bin askerin katıldığı sınır ötesi operasyon yapılmıştı.

O saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri MİT destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.