MİT'ten Süleymaniye'de terör örgütüne büyük darbe

PKK'lı terösit Ulaş Doğan Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusuydu. İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın aranlar listesinde ise "kırmızı kategoride" yer alıyordu.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki yerel kaynaklardan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan’ınbölgedeki Türklere yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Örgüt adına Irak’ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Doğan’ın son dönemde Irak ve Suriye’de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirlendi.



Terörist Doğan, MİT’in 13 Haziran’da düzenlediği operasyonda Süleymaniye’nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonla sınır ötesinde sansasyonel bir eylem de engellenmiş oldu.

PKK'ya sadece Kandil’de değil Süleymaniye’de de rahat yok

Güvenlik kaynakları bu operasyonun önemine şöyle dikkat çekti: "Örgüte sadece Kandil’de değil Süleymaniye’de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı, ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de “PKK ile işbirliğinin kesilmesi” yönünde net bir mesaj verildi."

Güvenlik kaynakları, Doğan’ın Tunceli kırsalında pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu eylemlerine katıldığına dikkat çekti.

Kanlı eymeleriyle örgütte hızla yükseldi

Terörist Doğan kanlı eylemleri nedeniyle örgütte hızla yükseldiği ortaya çıktı.Hakurk eyaletinde yönetici olarak görevlendirilen Doğan’ın ardından tüm Irak alanını kapsayacak şekilde sözde sorumlu olduğu öğrenildi.

Komiser ve eşinin de katili

Doğan’ın katıldığı eylemler ise şöyle sıralandı:



-31 Mayıs 2010: Tunceli Merkez Batman köyü Garay Tepe’deki polis kontrol noktasına nöbet değişimine giden polis araçlarına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı,



- 22 Maziran 2011: Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde emniyet amirliğine ait aracın geçişi sırasında bombalı tuzakla iki polis memurunun şehit edilmesi olayı,



- 4 Eylül 2011: Tunceli Alibaba Mahallesi’nde halı sahada futbol oynayan polislere ve yakınlarına yönelik saldırıda Komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman’ın şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu,



- 8 Temmuz 2012: Nazimiye Sorbaba mevkisinde meydana gelen mayın EYP patlaması sonucu Piyade uzman çavuş Ahmet Dağlı’nın şehit olduğu bir askerin de yaralandığı saldırı,



-11 Ağustos 2012: Nazımiye Doğantaş köyünde, köy korucu Mustafa Akçiçek'in PKK/KCK’lı teröristlerce öldürülmesi olayının talimatını verdiği,

-22 Eylül 2012: Jandarma komanda er Mustafa Akar ile Jandarma komando çavuş Ramiz Demir’in şehit olduğu saldırıları yönetti.

