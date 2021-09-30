MİT ve TSK'dan Metina'da operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 30.09.2021, 13:13
MİT ve TSK'dan Metina'da operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

#tsk #MİT #Irak #PKKKCK #Metina #AksuTV
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