Mobil abone sayısı 82,1 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1G teknolojisiyle 1991'de araç telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye'nin, bundan üç yıl sonra cep telefonlarına, veri aktarımına ve SMS gönderimine imkan tanıyan 2G teknolojisine geçtiğini anlattı.

Sesin yanında verinin de önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçildiğini belirten Karaismailoğlu, 2009 yılı sonunda yaklaşık 7 milyon civarındaki 3G abone sayısının, 4,5G'ye geçişin sağlandığı döneme kadar artışını sürdürdüğünü ve 2015 sonunda 64,3 milyon aboneyle en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Karaismailoğlu, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret ederek, bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92'den fazlasını oluşturduğunu anlattı.

Türkiye'nin fiber uzunluğu arttı

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı, toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi."

"5G hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı yer alıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, 4,5G ile artan veri indirme hızlarının 5G ile daha da artacağını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, "1 cigabayt büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6,5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4,5G'de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4,5G'den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

Dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Karaismailoğlu, bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini söyledi.