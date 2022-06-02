Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.06.2022, 12:50
Kapısıyu Mahallesi Çevlik mevkisinde meydana geldi. H.T'nin (19) kullandığı 31 AJB 469 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücünün arkasında bulunan Fatih Bahçeci (18) motosikletin üzerinden fırlayarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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