Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yola aniden çıkan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
TÜRKİYE 06.02.2022, 22:31
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda hızla ilerleyen Mehmet Uludağ yönetimindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet yola aniden çıkan traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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