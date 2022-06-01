Motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma
İstanbul Bakırköy'de otomobil, yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Otomobilin sürücüsü kadına öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı.
TÜRKİYE 01.06.2022, 09:48
Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı.
Otomobil, motosiklete çarptı
Sarsılan motosiklet kazadan şans eseri kurtuldu. Motosiklet sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı.
Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını kullanan kadın sürücü, "Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim." dedi.
Öfkelenen motosikletli ile tartışma çıktı
Öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını ve aracını sağ çekmesini istedi. Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler, motosikletli ile tartıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı.
Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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