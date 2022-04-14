Motosikletli sürücü taksiciyi ezmeye çalıştı
Yol verme tartışmasında motosikletiyle gaza basan sürücü, aracından inen taksi şoförüne çarpıp, ezmeye çalıştı. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 14.04.2022, 18:46
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan Prof.Dr. Turan Güneş Caddesi’nde motosiklet sürücüsüyle taksici arasında yol verme tartışması çıktı.
İHA'nın haberine göre; tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken motosikletiyle gaza basan sürücü, aracından inen taksiciye çarpıp ezmeye çalıştı.
Gaza basıp, taksiciyi ezmeye çalıştı
Ezilme tehlikesinden kurtulan taksici ve motosikletli sürücü arasında yaşanan boğuşmayı trafikteki diğer sürücüler ayırdı.
Kavga anı kamerada
Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, aracından inen taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüyle tartışıyor. Motosikletin gazına basan sürücü, taksiciyi ezmeye çalışıyor. Kavgayı diğer sürücüler ayırıyor.
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