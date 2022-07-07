Motosiklette koyun taşıdılar
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 07.07.2022, 09:31
Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.
Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı
İHSürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.
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