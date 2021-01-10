MSB: 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, teröre karşı mücadelesine sahadaki operasyonel faaliyetleriyle devam ediyor.

Teröre karşı mücadeleyi sürdüren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 ayın faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı, toplam 43 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

226 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan operasyonlarla 226 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, mücadelenin son teröriste kadar devam edeceği ifade edildi.

"SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti.

Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.