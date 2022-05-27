MSB: 16 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
TÜRKİYE 27.05.2022, 14:13 27.05.2022, 14:19
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor...
Vatanları uğruna kahramanca savaşan komandolar, teröristleri inlerinde leş ediyor.
Şehitlerinin kanını yerde koymamaya ant içmiş askerler, yer yüzünde tek bir hain kalmayıncaya kadar mücadelesini sürdürecek.
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askelerimizden bir güzel haberi daha duyurdu.
16 terörist öldürüldü
Bakanlık duyurusunda şu ifadeleri kullandı;
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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