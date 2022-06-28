MSB: 4 terörist öldürüldü

Bölücü terör örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaçamıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarındaki başarılarını günden günde artıran kahraman askerler, hain teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinden bir başarılı haberi daha duyurdu.

Bakanlık, Pençe Kilit ve Pençe Kaplan bölgelerindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini şu ifadelerle aktardı;

4 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."