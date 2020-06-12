MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
İdlib bölgesinde 05 Haziran'da teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan askerimiz şehit oldu.
TÜRKİYE 12.06.2020, 21:36 12.06.2020, 21:53
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerce zırhlı ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan askerin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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