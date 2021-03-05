MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasının sebebi ile ilgili açıklama
MSB, Bitlis'te düşen helikopterle ilgili 'İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir' açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 05.03.2021, 19:25
MSB, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopter ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı.
KAZANIN SEBEBİ HAVA KOŞULLARININ ANİ DEĞİŞİMİYLE ORTAYA ÇIKAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI
İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.
Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.
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