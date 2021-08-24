MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."