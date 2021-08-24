MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatı" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 24.08.2021, 20:27
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hâle getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz! Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.
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