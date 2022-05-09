MSB'den 'Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'na devam ediyor' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini belirttiği videolu bir paylaşım yaptı.
TÜRKİYE 09.05.2022, 18:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine zorlu şartlara rağmen devam ettiği belirtilen videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı” şiirine yer verilirken aynı zamanda, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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