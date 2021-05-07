MSB'den operasyon paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına katılan askerlerin görüntüsünün yer aldığı bir video yayınladı.

Videoda, fırtınalı havada Mehmetçik gözetleme yaparken, peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımlar görülüyor.

Video, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz" notuyla paylaşıldı.

Kuzey Irak’ta Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden pençe operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Böylece 23 Nisan’da başlayan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70’e yükseldi

Komandolar ise bölgede teröristler tarafından kullanılan bir mağarayı daha tespit etti. Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatla örgütsel dokümanlar imha edildi

Terörle mücadele operasyonları Yalnızca sınır ötesinde değil, Yurt İçinde De Hız Kesmeden Sürüyor. İçişleri bakanlığı ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da eren 15 operasyonunun başladığını açıkladı. Operasyona jandarma komando ve özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2065 personel katılıyor