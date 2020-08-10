MSB'den peş peşe açıklamalar
MSB, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada 'MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadesine yer verildi.
ABDULLAH AĞAR: HELE BİR GELİN!
Terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar MSB'nin paylaşımını şu şekilde yorumladı: Oruç Reis 5 kardeşin içinde.Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren MTA ORUÇ REİS Türk Deniz Kuvvetlerinin refakati ve koruması altındadır. Anlamı: Hele bir gelin! Hele bir dokunun!
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