MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı; 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 19.11.2021, 13:54 19.11.2021, 14:34
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin yuvalandığı her bölgede hainlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Kahraman Mehmetçikler, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde yine PKK'lıların tepesine çöktü.
3 operasyon bölgesinde toplan 9 hain öldürüldü.
"MEHMETÇİK'İN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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