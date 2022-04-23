MSB: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 54 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan Polis Özel Harekat Aytaç Altunörs'ün kanının yerde kalmadığı, düzenlenen geniş çaplı operasyonlar neticesinde 54 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polisimizi şehit eden ve eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki TSK üslerine saldıran teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve 54 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına Tank savar silahları ile saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda maalesef Özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit oldu. Bu saldırı ile eş zamanlı olarak TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildi. Daha sonra da tacizler hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki üs bölgelerinde devam etti. Bu saldırıların ardından meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bu güne kadar 54 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk silahlı kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir.”