MSB: Hain saldırı sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, karakola yönelik saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu bilgisi verildi.

Bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce ÇNRA/havan saldırısı yapılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denilmişti.

Yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.