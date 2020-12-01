MSB: Hakkari 'de bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri / Çukurca bölgesinde, 01 Aralık 2020 tarihinde, Üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca'da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

TSK'nın Twitter hesabından "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." başlığıyla yayımlanan taziye mesajında şehidin fotoğrafı da yer aldı.

Orgeneral Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.