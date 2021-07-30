MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE 30.07.2021, 21:56
MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili kuralar çekildi, sonuçlar Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kura sonuçlarına "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği belirtildi.

#MSB #Milli Savunma Bakanlığı #Sosyal #Twitter #AksuTV #AksuTVHaber
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